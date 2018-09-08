В США в возрасте 26 лет скончался рэпер Малькольм Джеймс Маккормик, известный под псевдонимом Мак Миллер. По сообщениям врачей, причиной смерти стала передозировка наркотиков.
Скончался рэпер Мак Миллер
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Скончался рэпер Мак Миллер
Творческую деятельность он начал в возрасте 15 лет. Широкую известность он получил в 2011 году, когда его клип «Дональд Трамп» получил на YouTube более ста миллионов просмотров.
Мак Миллер встречался с актрисой Арианой Гранде. Знакомые отмечают, что разрыв с ней в начале этого года рэпер переживал очень тяжело, что усугубило его наркотическую зависимость.