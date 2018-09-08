В рамках 1-го тура Лиги наций УЕФА сегодня встретятся сборные Англии и Испании. Матч пройдёт на британском стадионе «Уэмбли», что называют одним из доводов в пользу победы «Трёх львов». Испанская команда, тем не менее, грозится задать хозяевам встречи жару.
Англия против Испании: испугает ли "Фурия" "Львов"
Англия против Испании: испугает ли "Фурия" "Львов"
«Мы будем атаковать, попытаемся удержать мяч, будем активно прессинговать, конечно, пытаться доминировать в игре, и посмотрим, к чему это приведёт. Увидим, где найдём брешь», — пообещал тренер сборной Испании Луис Энрике.
На острую игру настраиваются и англичане. Во всяком случае, о «Красной фурии» они говорят как об опасном сопернике. И это даже несмотря на то, что после поражения в Чемпионате мира испанская команда только начала обновление и перестройку. По мнению тренера англичан Гарета Саутгейта, «испанцы изголодались по футболу».
Перед началом матча с Испанией нападающему сборной Англии Харри Кейну должны вручить «золотую бутсу» как лучшему бомбардиру прошедшего Чемпионата мира по футболу: в ходе турнира он забил шесть голов.