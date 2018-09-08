Выборы в Швеции

Выборы в парламент и в органы местного самоуправления начались в Швеции. Страна подошла к ним с рекордным ростом популярности националистов.

На фоне миграционного кризиса и связанных с ним проблем, которые властям не удаётся решить эффективно, партия Шведские демократы вышла на второе место в соцопросах и может получить не менее 20% голосов. На прошлых выборах националистов поддержали 12,9% избирателей, а ещё четыре года назад - всего 2,9%, и в парламент они тогда не прошли.

Партия Шведские демократы выступает за полный запрет миграции в королевство и депортацию уже принятых мигрантов. Её лидер Йимми Окессон говорит:

"Швеция нуждается в передышке, нам нужна жёсткая, ответственная иммиграционная политика. И вот что я вам скажу: есть только один способ перейти к такой политике".

Этот способ для Окессона - отдать голоса за его партию. Настоящим антиподом лидеру националистов выступает один из кандидатов от правящей Социал-демократической рабочей партии Мохаммед Нур. 26-летний выходец из Сомали вырос в Швеции и защищает ту страну, которую он он всё это время видел:

"Швеция, которую рисует нам Йимми Окессон - это не наше будущее. Это возвращение назад, в прошлое. Он говорит, что мигрантам нет места в Швеции - а я знаю о том, как много мигрантов приняла наша страна, которая славится во всём мире своим гостеприимством и толерантностью. И мигранты, которых приняла Швеция, помогают сегодня строить эту страну".

Социал-демократы правили Швецией с незначительными перерывами целое столетие. Они и сейчас лидируют в опросах, но после прошлогоднего теракта, на фоне возросшего уровня преступности и социальных проблем, ей рейтинг пополз вниз, чем воспользовались правые радикалы. .