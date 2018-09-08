В Каталонии разгорелась война жёлтых ленточек. Городок Вик вблизи Барселоны весь увешан таким своеобразным символом мирного протеста. Организаторы акции требуют освобождения каталонских политиков, находящихся в тюрьме после референдума о независимости этой автономной испанской области.

Жёлтые ленточки - и на административных зданиях городка. Мнения местных жителей по этому поводу разделились.

Лурдес, местная жительница:

"Административно-политические учреждения принадлежат народу. Те, кто находится в мэрии, они там, потому что их выбрал народ. Они исполняют его волю".

Но один член городского совета из 21 выступает против этой инициативы.

Арнау Марти, член городского совета:

"Мы считаем, что это неправильно, это пропаганда. Это ставит под сомнение политический выбор и нарушает нейтралитет, который должен быть у политического института. Политическое учреждение не может служить сепаратистам или тем, кто выступает за объединение с Испанией, оно должно случить всем".

В городе нарастает напряжение. Одни местные жители развешивают жёлтые ленточки, другие их срывают.

Пере Берч, местный житель:

"Это тактика, которую использует Испания, чтобы нас дискредитировать: насилие, насилие....в конце концов они будут довольны тем, что здесь будет насилие. Но на данный момент более агрессивно действуют те, кто срывает ленты, а не те, кто их развешивает".

Противники и сторонники независимости Каталонии приводят свои аргументы. Одни считают, что нужно убрать все ленты в городе, другие же утверждают, что это может стать посягательством на свободу выражения мнений.