Дождь из денег для детей устроили в парагвайском городе Гуарамбаре. В день Рождества Девы Марии с колокольни храма собравшимся внизу детям разбрасывают купюры.

Среди раздающих — в первую очередь местные бизнесмены, выражающие таким образом благодарность за удачу в делах в минувшем году.

При этом священники совершенно не приветствуют этот обычай, хоть и ничего не могут с ним поделать. В день праздника приходится держать у церкви машины скорой помощи и полиции, так как погоня за сыплющимися с неба деньгами часто заканчивается агрессией и травмами.