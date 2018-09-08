Мост не без политики

Всё тесно взаимосвязано: губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо открыл новую секцию моста через Гудзон. Мост назван в честь его отца — Марио Куомо, который тоже был губернатором этого штата на рубеже 80-х–90-х. Куомо-старший скончался в 2015 году.

Воспользовавшись случаем, губернатор-демократ не удержался от критики президента Дональда Трампа, который строит «стены, а не мосты». На открытии присутствовала и Хиллари Клинтон, уступившая Трампу в 2016 году. А самого Эндрю Куомо называют вероятным кандидатом в президенты в гонке 2020 года.