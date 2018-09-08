"Все оттенки блонда" чествовали на неделе Высокой моды в Нью-Йорке. В пятницу по подиуму прошли - а некоторые и протанцевали модели в одеждах, вдохновителями для которых послужили герои-блондины Уолта Диснея: Злая Королева из "Белоснежки", Урсула из "Русалочки", Круэлла де Виль из "101 далматинец" и Принцесса Аврора из "Спящей красавицы".

Коллекцию представили тоже "блонды" - креативный дуэт The Blonds, который составили пуэрториканский дизайнер Филлипе (Phillipe) и американский дизайнер Дэвид Блонд (David Blond). Дуэт специализируются на создании гламурной и сексапильной одежды, затейливо и пышно украшенной, с яркими и необычными элементами.