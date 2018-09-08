В Египте утверждены смертные приговоры 75 фигурантам дела о деятельности запрещённого в стране исламистского движения «Братья-мусульмане». 47 человек получили пожизненные тюремные сроки, к заключению приговорены ещё нескольким сотен предполагаемых участников организации. Среди них — фотожурналист Али Шокан, в защиту которого была развёрнута международная кампания.
Десятки смертных приговоров для "Братьев-мусульман"
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Десятки смертных приговоров для "Братьев-мусульман"
Разбирательство по делу «Братьев-мусульман» шло несколько лет. Его фигурантам были предъявлены обвинения в организации беспорядков, в распространении хаоса, в подготовке вооружённого мятежа, в столкновениях с полицией и в провокациях в Каире в 2013 г. Некоторые из осуждённых ранее были приговорены к смерти по другим делам о деятельности исламистов.