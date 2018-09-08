Северная Македония: с новым названием в НАТО и ЕС

Вслед за Австрией Германия призывает бывшую югославскую республику Македония завершить все необходимые процедуры для переименования в Северную Македонию. Во время визита в Скопье канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопрос о судьбе соответствующего соглашения с Афинами, цитата, «очень тесно связан» с перспективами вступления страны в НАТО и Евросоюз: «Предстоит ещё много работы, но предварительное условие — это, конечно, успешный референдум 30 сентября».