Вслед за Австрией Германия призывает бывшую югославскую республику Македония завершить все необходимые процедуры для переименования в Северную Македонию. Во время визита в Скопье канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопрос о судьбе соответствующего соглашения с Афинами, цитата, «очень тесно связан» с перспективами вступления страны в НАТО и Евросоюз: «Предстоит ещё много работы, но предварительное условие — это, конечно, успешный референдум 30 сентября».
Северная Македония: с новым названием в НАТО и ЕС
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Северная Македония: с новым названием в НАТО и ЕС
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На голосование 30 сентября вынесен вопрос о переименовании страны. Против завершения спора о названии «Македония» протестуют как в самой бывшей югославской республике, так и в Греции. В Салониках лозунги против соглашения со Скопье звучали на антиправительственной демонстрации, которая собрала тысячи участников и сопровождалась столкновениями с полицией.