Салоники: столица Балкан или поле битвы?

Многотысячная демонстрация протеста против в греческих Салониках в субботу переросла в ожесточённые столкновения между полицией и протестующими. Они выступали против соглашения с соседней Македонией с целью прекратить давний спор о названии бывшей югославской республики.

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов, которые разожгли костры и стали бросать в стражей порядка камни и другие предметы. По меньшей мере 5 человек были арестованы.

Протестующие не сдались и направились к парку, где перед участниками Международной ярмарки собирался выступить премьер-министр Алексис Ципрас.

Демонстранты уверены в своей правоте:

"Есть только одна Македония, она греческая, и это не подлежит обсуждению. История не забыта. Мы не можем забыть, что Македония находится здесь".

"Люди не примут соглашение, подписанное на острове Преспа. Люди выступают против этого".

Соглашение, по которому БЮРМ будет называться "Северная Македония" греческий и македонский министры иностранных дел Никос Котзиас и Никола Димитров подписали 17 июня в районе озера Преспа на границе между двумя странами. Договор назвали историческим: он завершает многолетний спор и открывает Скопье дверь в НАТО и Евросоюз.

30 сентября в македонцы должны решить вопрос о смене названия на референдуме. Однако и среди них много противников этой инициативы.

В своём выступлении в Салониках премьер-министр Ципрас предпочёл говорить не о соглашении на острове Преспа, а об экономике:

"Я пришел сюда не для того, чтобы делиться прибылью, я пришел поделиться с вами виденьем. Наше видение Греции - это её рост и процветание в новой эре, которая начинается для нашей страны".

Из Салоников передаёт корреспондент esuronews Акис Тацис:

"В своем выступлении на инаугурации Международной ярмарки в Салониках премьер-министр Греции Алексис Ципрас подчеркнул, что соглашение с БЮР Македония делает Салоники столицей Балкан. Между тем город в субботу превратился в настоящее поле битвы".