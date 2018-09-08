В нескольких городах Франции десятки тысяч человек приняли участие в акции под названием «Марш за климат». В одном только Париже, по данным самих организаторов, на улицы вышли 50 тысяч человек. по данным полиции, правда, — меньше 19 тысяч.
«Марш за климат»
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«Марш за климат»
Непосредственной причиной манифестации стала отставка министра окружающей среды Франции, известного природозащитника Николя Юло. В начале прошлой недели он сообщил о своём уходе из правительства, заявив, что проводить достойную политику по охране природы ему оказалось не по силам, как из-за мощного промышленного лобби, так и в целом равнодушного отношения правящих кругов к проблемам экологии.
В тот же день активисты выступили в социальных сетях с призывом организовать протестную акцию.