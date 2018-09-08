Меры безопасности усилены в английском городе Барнсли из-за нападения с ножом. К расследованию ЧП подключились подразделения полиции по борьбе с терроризмом: в правоохранительных органах называли произошедшее «серьёзным инцидентом», а спецслужбы выясняют, может ли это быть частью более масштабной акции.
Нападение с ножом в Англии
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Нападение с ножом в Англии
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Нападение было совершено в центральной части Барнсли. По последним данным, один человек получил незначительное ранение. «Франс-Пресс» приводит рассказ свидетеля, который видел, как женщина с большим кухонным ножом бежала за мужчиной, повторяя слово «убить». Подозреваемая задержана женщина, о её мотивах пока не сообщается.