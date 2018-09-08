В Бразилии проходят массовые акции в поддержку кандидата в президенты Жаира Больсонару, который во время избирательной кампании был ранен ножом. Активисты всю ночь дежурили у больницы, в которую доставили политика. Согласно последним сведениям, угрозы для его жизни нет.
Один кандидат за решёткой, другой ранен
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Один кандидат за решёткой, другой ранен
В своём Твиттере Больсонару написал, цитата: «От всего сердца благодарю Господа, мою жену и детей, врачей, которые заботятся обо мне и помогают мне остаться с вами на Земле, и всех за поддержку и молитвы».
Неизвестный ударил кандидата в президенты ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору. Полиция сообщает, что предполагаемый преступник задержан. Из-за нападения Больсонару, которого сейчас называют самым популярным претендентом на пост главы государства, может пропустить основную фазу избирательной кампании.