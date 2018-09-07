"Король вне закона" на киносмотре в Торонто

Исторический эпос "Король вне закона" - последняя киноработа шотландского режиссёра Дэвида Маккензи. С её мировой премьеры стартовал 43-ий Международный кинофестиваль в Торонто.
Фильм повествует о борьбе за независимость Шотландии против Англии. Образ легендарного короля Роберта I Брюса, который в конце XIII века возглавил освободительное движение, на экране воплотил Крис Пайн.
Кинокритики не преминули заметить, что описанная в картине история перекликается с сюжетом "Храброго сердца" Мела Гибсона.
"Тот фильм был снят давным-давно. И при его создании за основу была взята совершенно иная модель. Вы знаете, он уже не столь актуален по отношению ко мне. Я давно не пересматривал "Храброе сердце". Так что эта лента не влияет на моё мировоззрение, на меня как режиссёра", - ответил критикам Дэвид Маккензи.
Киносмотр в Торонто продлится до 16 сентября.
В мировой прокат фильм "Король вне закона", представленный компанией Netflix, выйдет в ноябре.