По какому сценарию будут развиваться события в Идлибе? Лидеры России, Турции и Ирана собрались на тройственный саммит, чтобы обсудить сирийское урегулирование.
Какая судьба ждет сирийский Идлиб?
Какая судьба ждет сирийский Идлиб?
Оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры, но главное - ситуация в Идлибе, последней из четырех зон деэскалации, которая по-прежнему удерживается боевиками вооруженной оппозиции и исламистами.
В последние недели обстановка в этой провинции стала обостряться. А 4 сентября Россия нанесла первые удары.
В министерстве обороны заверили, что речь идет о позициях группировки "Джебхат ан-Нусра", боевики которой регулярно осуществляют атаки на базу Хмеймим при помощи ударных беспилотников.
Однако действия России в Идлибе вызывают недовольство Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп на этой неделе предостерег Сирию, Россию и Иран от совершения "серьезной гуманитарной ошибки".
А постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН прямо заявила, что Вашингтон не колеблясь нанесет удары по Дамаску, если ситуация в Идлибе выйдет из-под контроля или в случае примемнения там химического оружия.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что эксперты разведывательных служб и Вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.