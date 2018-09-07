Сирийские дети садятся за парты

Спустя несколько лет вновь открылись школы в сирийской Думе - пригороде Дамаска, разрушенном войной. После того, как правительственная армия вернула Думу под свой контроль, всё больше детей возвращаются за парты.

Война сделала беженцами 4 миллиона сирийцев, около половины из них дети. По меньшей мере 700 тысяч из них остаются вне учебного процесса. Ханан Абдулнафе - учительница школы Саиф эль Даула в Думе:

"Когда армия вошла в Думу, жизнь стала налаживаться, - говорит она, - и особенно это касается образования. Теперь мы ходим в школу без страха, не опасаясь за свою жизнь. Мы не думаем больше, вернёмся ли потом домой или нет. Теперь с этим покончено!"

В школе, сильно повреждённой в результате взрывов, спешно привели в порядок все уцелевшие и помещения. Идёт запись учеников.

Сирийские власти сообщают, что на контролируемой ими территории страны полностью или частично восстановлены уже 400 школ и призывают соотечественников возвращаться домой.

Ранее ЮНИСЕФ сократила помощь детям сирийских беженцев в Иордании - если в прошлом году ею могли воспользоваться 55 тысяч человек, то в этом - всего 10 тысяч.