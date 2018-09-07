Спустя несколько лет вновь открылись школы в сирийской Думе - пригороде Дамаска, разрушенном войной. После того, как правительственная армия вернула Думу под свой контроль, всё больше детей возвращаются за парты.
Сирийские дети садятся за парты
Сирийские дети садятся за парты
Война сделала беженцами 4 миллиона сирийцев, около половины из них дети. По меньшей мере 700 тысяч из них остаются вне учебного процесса. Ханан Абдулнафе - учительница школы Саиф эль Даула в Думе:
"Когда армия вошла в Думу, жизнь стала налаживаться, - говорит она, - и особенно это касается образования. Теперь мы ходим в школу без страха, не опасаясь за свою жизнь. Мы не думаем больше, вернёмся ли потом домой или нет. Теперь с этим покончено!"
В школе, сильно повреждённой в результате взрывов, спешно привели в порядок все уцелевшие и помещения. Идёт запись учеников.
Сирийские власти сообщают, что на контролируемой ими территории страны полностью или частично восстановлены уже 400 школ и призывают соотечественников возвращаться домой.
Ранее ЮНИСЕФ сократила помощь детям сирийских беженцев в Иордании - если в прошлом году ею могли воспользоваться 55 тысяч человек, то в этом - всего 10 тысяч.