Федеральный суд Швейцарии признал незаконным референдум о запрете на ношение головных уборов в школах кантона Вале.
Федеральный суд запретил запрещать
Федеральный суд запретил запрещать
С инициативой такого референдума в 2016 г. выступила консервативная Швейцарская народная партия. Эту инициативу поддержали более 4000 граждан кантона, что по закону достаточно для вынесения инициативы на референдум.
Но против этого высказалось большинство депутатов Большого совета Вале. По мнению федеральных судей, запрет головных уборов противоречил бы законам кантона, конфедерации и международному праву.
Народная партия выступает против "ползучей исламизации Швейцарии". Хотя инициатива формально направлена против любого головного убора, фактически таким образом консерваторы хотели запретить в школах ношение девушками мусульманских платков и паранджи.
В 2009 г. по инициативе той же партии большинство швейцарцев высказалось на референдуме за запрет строительства минаретов.