Швеция - накануне всеобщих выборов, которые могут в корне изменить политический ландшафт страны. На втором месте по популярности - националисты: их партия Шведские демократы имеют все шансы увеличить число своих депутатов в риксдаге в полтора раза. А вот позиции "зелёных" ослабли. Всё это может привести к формированию новых межпартийных коалиций вместо ныне правящего красно-зелёного альянса, образованного Социал-демократической, Экологической и Левой партиями.
Швеция: исторический выбор
Швеция: исторический выбор
Не последнюю роль здесь сыграла миграционная проблема.
"За последние 10 лет население нашей страны выросло на миллион из-за безответственной иммиграционной политики! Неразумно обеспечивать людей сразу же полным медицинским обслуживанием, как только они въедут в страну, мы не можем себе это позволить. Лечить, да, но только в самых необходимых случаях", - так завоёвывает симпатии избираталей лидер ультраправых Йимми Окессон
Среди тех, кто готов дать ему отпор - шведские центристы во главе с Анни Лёёф.
"Вы не можете говорить о здравоохранении в нашей стране, исключая из него мигрантов, - говорит она. - Сколько врачей-мигрантов спасали и спасают здесь жизни?! Мы бы не справились без них. Окессон осокрбляет всех людей, приехавших из других стран".
Либеральное отношение к мигрантам в 2015 году привело к негативной реакции со стороны части шведского общества, националисты подхватили эти настроения и теперь представляют собой реальную угрозу социал-демократам.
Швеция традиционно считалась одной из самых толерантных и либеральных стран в мире. Изменится ли она к утру понедельника?