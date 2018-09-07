Официальная Москва категорически отвергает обвинения о причастности российского государства к химическому инциденту в Солсбери. В Кремле, в министерстве иностранных дел и в парламенте говорят об отсутствии у британской стороны доказательств, которые бы подкрепляли выдвинутые обвинения, и призывают Лондон предоставить Москве неопубликованные материалы следствия.
Дело Скрипалей: Россия отвергает обвинения
Дело Скрипалей: Россия отвергает обвинения
Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам: "В Кремле считают, что их уже объявили виновными, не выслушивая возражения, не уважая принцип презумпции невиновности и не предоставляя убедительных прямых улик".
В российском парламенте все чаще можно услышать мнение, что дело Скрипалей это провокация, направленная на подрыв позиций России на международной арене.
Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по международным делам: "Это провокация для того, чтобы в информационном и политическом пространстве маргинализировать, деформировать образ России. Попытка заполнить политическое и информационное пространство ООН Россией и делом Скрипалей это просто спектакль для того, чтобы отвлечь Организацию Объединённых Наций и мировую общественность в целом от предстоящих химических атак на территории Сирийской Арабской республики".
5 сентября премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены сотрудниками российской военной разведки по прямому указанию высшего руководства Российской Федерации.