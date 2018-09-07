Дело Скрипалей: Россия отвергает обвинения

Официальная Москва категорически отвергает обвинения о причастности российского государства к химическому инциденту в Солсбери. В Кремле, в министерстве иностранных дел и в парламенте говорят об отсутствии у британской стороны доказательств, которые бы подкрепляли выдвинутые обвинения, и призывают Лондон предоставить Москве неопубликованные материалы следствия.