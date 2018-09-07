Прошло 10 лет после того как автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость от Сербии. С тех пор независимость этой балканской территории признали более 100 государств. Но не Сербия.
Территории в обмен на мир?
Территории в обмен на мир?
В последние годы посредником на переговорах между Белградом и Приштиной выступает Евросоюз. Его самая последняя инициатива это обмен территориями: населённая сербами Митровица на севере Косова должна остаться в составе Сербии, но в обмен Белград должен уступить Косову Прешевскую долину, населённую этническими албанцами, и признать независимость своей бывшей автономии.
Наим Рашити, директор Группы балканских исследований, Приштина: "Позиции и ожидания сторон сильно расходятся. Сегодня мы узнаем, в какой степени они смогут преодолеть разногласия. Во-вторых, обмен территориями сработает, только если он будет сопровождаться мирным договором. Таким, который можно реализовать без ясно и чётко, без региональных потрясений".
Инициативу обмена территориями готова поддержать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Но Великобритания, Германия и Люксембург возражают против пересмотра существующих границ.
Наим Рашити: "Только после того, как Косово и Сербия разрешат свой спор, они смогут начать процесс вхождения в состав ЕС. На фоне меняющегося Евросоюза, «брексита», быстро меняющегося международного контекста, следующий год может стать для Косова и Сербии шансом перевернуть страницу истории и двигаться дальше".
В пятницу президент Сербии Александар Вучич отказался от переговоров с главой Косова Хашимом Тачи об обмене территориями. Белград отказывается уступать Косову Прешевскую долину.