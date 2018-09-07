«Настроения как перед дефолтом»

Главная проблема — цены, увеличением которых озабочены 72% россиян. Рост безработицы беспокоит 48%, против 33% в прошлом году. И здесь ключевую роль сыграла пенсионная реформа. За своё место в жизни беспокоятся люди, которым за 50:

Социальная напряжённость и протестные настроения в России за последние месяцы резко выросли. Ситуация в стране напоминает канун дефолта 1998 года. Таковы результаты опроса «Левада-центра» .

«Если до этого у тебя была работа, то ты можешь работать и до 80 лет. Но если ты её потеряешь в районе „после 50“, то найти хорошую, достойную работу очень тяжело».

В случае референдума, 77% россиян высказались бы против реформы. А более половины граждан России — 53% — готовы лично присоединиться к акциям протеста. Ещё в начале лета таких было 37%.

«В конце концов ты именно за свои права борешься, а не просто так развлечься пошёл, шоу устроить. Потому что я считаю, что это антинародная политика».

Подчёркивается, что опрос проводился до выступления Владимира Путина, в котором он предложил смягчить условия реформы, хоть и заявил о невозможности отменить её.

В любом случае, по словам директора «Левада-центра», в условиях медиацензуры и отсутствия политической силы, способной не просто организовать протест, но и предложить альтернативу, недовольство россиян скорее всего так и остаться «на кухнях».

Впрочем, некоторые политические последствия, по словам аналитиков, уже неизбежны. Рейтинг российского президента впервые за очень долгое время сильно упал — ниже 70%. А на грядущих 9 сентября выборах свои очки получат партии и политики, выступившие против законопроекта и организовавшие акции протеста.