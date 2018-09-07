Землетрясение на Хоккайдо: список жертв растет

В Японии в результате землетрясения на острове Хоккайдо подтверждена гибель 16 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести. Более 300 человек считаются пострадавшими от этого удара стихии. ТАСС со ссылкой на СМИ страны сообщает, что мощные подземные толчки вызвали оползни в горных районах.

Один из тех, кто стал очевидцем, рассказывает о пережитом: "Это очень страшно, я просто шел по этой улице, я никогда не думал, что подобное возможно. Но главное - что мы все живы".

Как заявили власти, без электроэнергии на данный момент остаются более полутора миллионов домов. И хотя делается все, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение, до начала работы инфраструктуры в обычном штатном режиме может пройти больше недели.