Движение обездвиженнных

Добро пожаловать в город Катовице в Польше. Здесь мы познакомимся с предприятием, которое делает ставку на социальную экономику - речь идет о первом в мире маркетинговом агентстве Leżę i Pracuję, обеспечивающим работой парализованных людей.
Его директор Майка Липиак рассказывает: "10% всех европейских предприятий относят к разряду социальных. В совокупности в них трудятся 11 миллионов человек, в том числе те, у кого, казалось бы, нет шанса получить работу. Мы создали структуру, первое в мире маркетинговое агентство, которое нанимает парализованных людей. Мы обучаем их маркетингу, даем навыки, механизмы позволяющие профессионально работать с нашими клиентами".
Артур - один из 8 работающих здесь людей. Он не просто сотрудник, но и соучредитель агентства. Мужчина обездвижен уже 20 лет. До встречи с Майкой три года назад он никогда не работал.
Артур, сотрудник агентства: "Эта работа дала мне возможность контактировать с внешним миром. И, конечно, обеспечила дополнительный доход. Очень важно, что мы с нашим агентством можем показать и доказать: инвалиды способны бороться и добиваться поставленных целей".
Креативность, мотивация, дисциплина: Майка очень гордится подходом Артура к заданиям. Она признается: работа у парализованных людей занимает больше времени. Однако главное - не скорость, а качественно выполненная заявка клиента агентства.
Артур, сотрудник агентства:"Мы получаем только положительные отклики, ни разу недовольных не было. Порой случается, что клиенты удивляются... большинство наших заказчиков и партнеров горды сотрудничеством с нами, оно их вдохновляет".
Агентство всерьез конкурирует с другими профильными компаниями, сотрудники которых - люди здоровые и мобильные.
Майка Липиак, директор агентства: "Наши клиенты довольны, сотрудники тоже. И да, мы сегодня конкурируем с другими агентствами. Среди наших заказчиков - производители стеклопродукции, фармдистрибьютор, культурный центр. И это все крупные структуры!"
Инициатива Майки позволила ей выйти в полуфинал Европейского конкурса социальных инноваций. Конкурс проводится ежегодно, отмечая проекты, которые способствуют позитивным сдвигам в обществе. Лауреаты этого года станут известны в начале ноября.
Майка Липиак, директор агентства: "Да мы сейчас разрабатываем специальную платформу, которая позволит связать работодателей и потенциальных работников. Мы запустим платформу здесь, в Польше но вполне можем впоследствии распространить ее и на другие страны".
Социальные инновации
• * Решения и проекты, способствующие позитивному развитию общества, называются социальными инновациями
• Как правило социальные компании и кооперативы делают ставку на интеграцию в бизнес людей с ограниченными возможностями, борясь таким образом с неравным доступом разных общественных групп к рынку труда.
• Европейский конкурс социальных инноваций выводит подобные проекты из тени, выбирает самые яркие и награждает их организаторов.
• Соревнования проходят по выбираемой каждый год теме. Три лауреата получают премии в размере 50 тысяч евро.
• В 2018 году тема соревнования: "Думай иначе". В фокусе внимания жюри - проекты на местах, которые позволяют активнее вовлекать молодежь в бизнес. 3 проекта-победителя будут названы в 8 ноября в Брюсселе.
Полезные ссылки:
• Социальная экономика
•Социальные инновации
• Конкурс социальных инноваций
• Официальные страницы конкурса в соцсетях: