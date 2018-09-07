Движение обездвиженнных

Добро пожаловать в город Катовице в Польше. Здесь мы познакомимся с предприятием, которое делает ставку на социальную экономику - речь идет о первом в мире маркетинговом агентстве Leżę i Pracuję, обеспечивающим работой парализованных людей.

Его директор Майка Липиак рассказывает: "10% всех европейских предприятий относят к разряду социальных. В совокупности в них трудятся 11 миллионов человек, в том числе те, у кого, казалось бы, нет шанса получить работу. Мы создали структуру, первое в мире маркетинговое агентство, которое нанимает парализованных людей. Мы обучаем их маркетингу, даем навыки, механизмы позволяющие профессионально работать с нашими клиентами".

Артур - один из 8 работающих здесь людей. Он не просто сотрудник, но и соучредитель агентства. Мужчина обездвижен уже 20 лет. До встречи с Майкой три года назад он никогда не работал.