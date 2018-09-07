Хорошо то, что хорошо кончается. Испанские семьи, которые приехали на Украину за своими детьми, появившимися на свет от местных суррогатных матерей, смогут вернуться домой.
"Cуррогатные" дети вне закона
"Cуррогатные" дети вне закона
В начале июля консульство Испании в Киеве прекратило оформление "суррогатным" новорождённым выездных документов и подданства королевства, ссылаясь на новый европейский регламент по защите персональных данных. Он сделал невозможным ДНК-анализ для установления отцовства, который требовался для получения испанского гражданства. Так новоиспечённые родители оказались в бюрократической ловушке.
Со следующей недели диппредставительство всё же возобновит процедуру, и 30 семей отправятся на родину в полном составе.
А одной чилийской пары, воспользовавшейся услугами суррогатной матери, правовая неопределённость обернулась настоящей трагедией. Супругов с двумя младенцами на руках задержали в аэропорту Лимы в Перу. Им грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле людьми. Шанс на то, что они выйдут на свободу, есть, если ДНК-тест подтвердит их биологическое родство с "суррогатными" детьми.