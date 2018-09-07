Обама - Трамп: атакует экс-президент

Экс-президент США Барак Обама, до сих пор воздерживавшийся от прямой критики в адрес своего преемника, резко высказался о Дональде Трампе и проводимой им политике. Выступая перед студентами Иллинойского университета, он заявил, что "из Белого дома исходят безумные решения", а республиканцы забыли о своих принципах и блокируют законодательство, предусматривающее, по его словам, защиту от российских атак:

"Они подрывают наши союзы, миндальничают с Россией! Что случилось с Республиканской партией?! Её стержнем и главным принципом во внешней политике была борьба с коммунизмом, а теперь они заигрывают с бывшим главой КГБ".

Покинув Белый дом, Барак Обама практически прекратил политическую деятельность. Его появление и наступательную риторику аналитики связывают с желанием поддержать демократов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Обама обвинил Трампа в попытке "извлечь выгоду из негодования и недовольства американцев", припомнив ему и онфликты с прессой:

"Не нужно быть демократом или республиканцем, чтобы знать: свободе прессы не препятствуют, не грозят ей за публикацию материалов или историй, которые нам не нравятся. Я неоднократно жаловался на Fox News, но разве вы слышали, чтобы я угрожал закрыть их или называл их врагами народа?" - сказал бывший глава Белого дома..

На критику своего предшественника президент США отреагировал св свойственной ему манере:

"Меня спросили, что я думаю о речи президента Обамы. А я ответил, что мне жаль, но слушая его, я заснул", - сказал Трамп, обвинив Обаму в попытке приписать себе успехи, достигнутые нынешней администрацией.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. После них ожидается смена состава палаты представителей и части сенаторов.