"Ночь футбола" по аналогии с "Ночью музеев" впервые была организована в Венгрии. В ночь на субботу для болельщиков открылись стадионы столичных, городских и сельских клубов всех дивизионов. Не стал исключением и клуб "Уйпешт" из города Будапешта, основанный ещё в XIX веке. "Фиолетово-белые" - 20-кратные чемпионы страны, а их стадион "Ференц Суса" носит имя легендарного венгерского футболиста.
"Ночь футбола" в Будапеште
"Ночь футбола" в Будапеште
Не с пустыми руками встречали любителей футбола и на стадионе столичного "Ференцвароша". Ночные гости смогли ознакомиться с историей клуба и трофеями "зелёных", а желающие сами поиграть в футбол могли попробовать себя на настоящем поле или потренироваться в мастерстве забивать голы перед большой мишенью. За "Ференцварош" играл единственный венгерский обладатель "Золотого мяча" Флориан Альберт.
Карой Немчак, член оргкомитета:
- Эта идея пришла к нам из 60-х годов - тогда состоялся знаменитый матч между журналистами и артистами. И я очень рад, что в этот день десятки клубов по всей стране подготовили специальные программы, организовали интересные мероприятия.
Давид Борси, член оргкомитета:
- Из обмена видеороликами в соцсетях мы видим, что интерес к футбольный ночи огромный. Очень много людей пришло на стадиона!
А главных событий "Ночи футбола" в Венгрии стал матч ветеранов - журналистов и актёров 60-х, чья встреча породила новую и уже полюбившуюся традицию.