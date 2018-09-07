"Ночь футбола" в Будапеште

"Ночь футбола" по аналогии с "Ночью музеев" впервые была организована в Венгрии. В ночь на субботу для болельщиков открылись стадионы столичных, городских и сельских клубов всех дивизионов. Не стал исключением и клуб "Уйпешт" из города Будапешта, основанный ещё в XIX веке. "Фиолетово-белые" - 20-кратные чемпионы страны, а их стадион "Ференц Суса" носит имя легендарного венгерского футболиста.