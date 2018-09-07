Слёзы и молитвы камерунских женщин
"Женщинам нужен мир!" - лозунг, с которым сотни жительниц камерунского города Баменда вышли на акцию протеста против насилия. Вот уже несколько месяцев страну раздирает военное противостояние между правительственными силами и сепаратистами.
Жертвами столкновений зачастую становятся мирные жители. Так, участницы митинга, не скрывая слёз, рассказывали об убийствах, изнасилованиях членов их семей и прочих зверствах, чинимых обеими сторонами конфликта. Женщины обратились к властям и их противникам с просьбой сложить, наконец, оружие и начать мирные переговоры.