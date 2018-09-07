Оппозиция и правозащитники обрушились с резкой критикой на власти Молдавии — за арест преподавателей сети турецких лицеев Orizont.
Молдавия выслала турецких учителей
Молдавия выслала турецких учителей
Утром в четверг спецслужбы провели задержания сразу в нескольких филиалах. Шесть человек были объявлены персонами нон грата, их обвинили в связях с «исламистской группировкой, ведущей незаконную деятельность». Сообщалось, что турецкие граждане уже высланы из страны, но не уточнялось, куда именно и каким путём.
В организации Amnesty International резко осудили высылку иностранцев без следствия и судебного решения и заявили, что задержанные просили в Молдавии политического убежища. Однако в администрации президента страны эту информацию опровергли.
Власти Турции считают, что руководство «Оризонта» связано с проповедником Фетхуллахом Гюленом, его обвиняют в организации путча. Анкара ещё в прошлом году призывала Кишинёв закрыть эти лицеи, действующие в Молдавии четверть века. На этом основании правозащитники заявили, что высланным в Турции грозит негуманное обращение и пытки.
Представители молдавской оппозиции назвали произошедшее политическим заказом и связали высылку с ремонтом здания президентской администрации, который проводился на турецкие деньги. В Кишинёве такую версию категорически отвергают.