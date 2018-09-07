Аргетинец Диего Марадона возглавил клуб «Дорадос де Синалоа», выступающий во втором дивизионе чемпионата Мексики. В руководстве команды не раскрывают деталей контракта и обещают уже на следующей неделе официально представить нового главного тренера.
Марадона переезжает в Мексику
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Марадона переезжает в Мексику
В конце апреля Марадона покинул эмиратский клуб «Аль-Фуджайра», где пробыл главным тренером ровно год. В мае аргентинец подписал контракт с белорусским клубом «Динамо» из Бреста, став председателем правления. Предполагалось, что легендарный футболист займётся стратегическим развитием команды. Однако уже в августе появились сообщения о возможном прекращении контракта по целому ряду причин. Марадона не появлялся в Бресте с июля.