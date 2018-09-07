В укор и в противовес блоку европейских стран, известных своей антииммигрантской риторикой, Франция и Германия объяединяются в "альянс прогрессистов".
Франко-немецкий "альянс прогрессистов"
Франко-немецкий "альянс прогрессистов"
В пятницу Эммануэль Макрон и Ангела Меркель встретились в Марселе, чтобы обсудить насущные вопросы, в числе которых - безопасность, "брексит", еврозона, и, конечно, миграция.
"Мы намерены подготовить почву для дальнейшей работы над решением актуальных проблем, в том числе, миграции. С ней хорошо знаком Марсель, как и всё Средиземноморье. Миграционный вопрос занимает центральное место в европейской политике. И его мы хотим рассматривать не как повод для опасений и искать пути выживания, а как возможность, преимущество", - сказал французский лидер.
В поддержку его немецкая коллега заявила, что обе страны "придерживаются одинакового подхода к решению миграционной проблемы".
По мнению аналитиков, встреча лидеров двух стран – очередной этап подготовки к выборам в Европарламент, которые намечены на май будущего года.