Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал граждан бывшей югославской республики Македония поддержать соглашение с Афинами о переименовании страны в Северную Македонию. Об этом он заявил в ходе официального визита в Скопье. По словам Курца, успех этой инициативы будет способствовать развитию республики и её интеграции в ЕС.
Австрия призывает переименовать БЮР Македония
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Австрия призывает переименовать БЮР Македония
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Премьер бывшей югославской республики Македония Зоран Заев подчеркнул, что не сомневается в успехе проекта переименования страны: «Я уверен, что премьер-министр Алексис Ципрас и министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас последуют примеру нашего референдума, а соглашение будет принято и ратифицировано греческим парламентом. Я убеждён, что это будет на пользу Греции, ведь подавляющее большинство греков считает эту сделку выгодной. Соглашение важно и для региона в целом, и для Евросоюза».