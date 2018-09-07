Идлиб расколол Совбез

Франция, Великобритания и США призывают Сирию, Россию и Иран отказаться от масштабной военной операции в сирийской Идлибе. Такие заявления прозвучали на внеочередном заседании Совбеза ООН. Москва эти призывы отвергла, расценив их как поддержку террористов и попытку помешать Дамаску навести порядок в регионе. Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил США в стремлении «не допустить падения режима своих экстремистских подопечных».

Основные доводы против проведения операции в Идлибе связаны с опасениями за судьбу гражданского населения. Соединённые Штаты обвинили Дамаск, Москву и Тегеран в обострении гуманитарного кризиса. Посол США в ООН Никки Хейли назвала это «смертоносным сценарием» Асада и его союзников: «Сначала они окружают район с гражданским населением. Затем они делают нелепые заявления о том, что каждый в этой зоне террорист. Каждый мужчина, женщина, ребёнок становится мишенью. Затем начинается кампания под названием "Голодай и сдавайся", когда они продолжают атаки до тех пор, пока у людей не остаётся еды, чистой воды или убежища».

Провинция Идлиб остаётся крупнейшим оплотом вооружённой оппозиции в Сирии: с самого начала это был одни из крупнейших регионов, неподконтрольных Дамаску. В конце прошлого года при поддержке российских сил сирийская армия начала наступление на позиции противников Асада в провинции. По оценкам ООН, в Идлибе сейчас проживают около трёх миллионов человек.