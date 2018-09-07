Ксенофобы в Хемнице. Вебер идёт на Брюссель. Угнаться за Москвой

«Вновь возникла напряженность в восточногерманском городе Хемниц в Саксонии. После столкновений между ультраправыми с полицией, о которых много сообщалось за неделю до этого, на улицы вышли люди с другими взглядами.

Их послание: “любовь, мир и взаимопонимание должны возобладать над расизмом и ненавистью». Один лозунг гласил: “не игнорируйте Саксонию”; имеется в виду «опасные идеи зреют в нашей земле».

События в Хемнице вызвали в Германии дебаты о том, не закрывают ли политики глаза на рост ксенофобии в стране, где вроде бы усвоены уроки нацистской истории.

Протесты также обнажили раскол в немецком обществе по поводу решения канцлера Ангелы Меркель в 2015 году принять около миллиона беженцев, в основном мусульман.

Иммиграционная политика Меркель создала раскол в её консервативном блоке, среди баварских союзников и внутри Евросоюза. Критики говорят, что миграционная проблема лучше всего иллюстрирует то, что лидеры ЕС оторвались от реальности.

Элиты против людей – таким может быть противостояние, когда битва за Европу развернётся на выборах в следующем году.

На минувшей неделе Манфред Вебер, деятель из политической семьи Меркель, первым выразил желание стать ведущим кандидатом от своей, крупнейшей в Европе группы. Он обязался представить програму обновления, чтобы в итоге стать следующим президентом Еврокомиссии. Глава консервативной парламентской группы представил себя в качестве «строителя мостов».

Вебер обещал бороться за большую демократию, гласность, подотчетность и приблизить Европу к народу. Поэтому показалось странным, что он сначала отказался отвечать на вопросы журналистов, вместо того, чтобы проявить гласность после своего заявления.

Опять же, кажется странным, что европейские лидеры обязуются быть ближе к людям, соответствовать самым высоким стандартам гласности, а потом попадаются на подобном поведении.

Другой пример недели – Мартин Селмайр, Генеральный секретарь Еврокомиссии, самый высокопоставленный служащий главного исполнительного органа. Некоторые называют его «монстром Брюсселя» или «юнкеровским Распутиным».

Еще в феврале Селмайр проделал путь от начальника штаба к заместителю генерального секретаря и генсеку – за несколько минут! В этом видятся особые привилегии и полная противоположность гласности. На этой неделе европейский омбудсмен сказала: “да, это так”.

Иногда европейским политикам не достаёт умения продавать себя и свою политику публике.

Им нужна лучшая коммуникационная стратегия или пиар! Серьезно, в случае с Селмайром, как можно так высокомерно недооценивать общественное мнение?

Возможно, они должны позаимствовать приемы Владимира Путина.

Российский президент заимел собственное шоу в стиле реалити-ТВ. По совпадению, к этому моменту стал падать его рейтинг.

“Москва. Кремль. Путин.” – так называется шоу о том, что вы хотите знать о нём. Путин и без этого был показан на множестве мероприятий, политических и частных, включая свой отпуск в Сибири и встречи с простыми россиянами во всяких местах.

Он хочет сказать: “Трудно быть президентом, но мне это нравится!”

Вы восторге? Хотите кое-что ещё? Мы в Европе можем конкурировать на этом уровне.

Председатель Совета ЕС Дональд Туск только что изложил свои планы на ближайшие месяцы с помощью видеоролика в стиле блокбастер, от которого содрогнулся брюссельский пузырь.

Остается надеяться, что повестка дня Туска не окажется «Миссией невыполнимой».