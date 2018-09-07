Приключения Депардье в Северной Корее

Жерар Депардье приехал в Северную Корею. Знаменитый французский актер был замечен в баре гостиницы в центре Пхеньяна, где обычно останавливаются иностранные туристы.

Каким образом Депардье очутился в КНДР неизвестно, он не стал отвечать на вопросы журналистов о цели своей поездки. Однако отметим, что в эти дни Пхеньян готовится к празднованию 70-летней годовщины образования КНДР. По этому случаю северокорейские власти пригласили иностранных журналистов, а также некоторых знаменитостей.

В конце августа у себя на родине Депардье оказался в центре очередного скандала: молодая французская актриса обвинила его в сексуальных домогательствах. Вместе с тем адвокат Жерара Депардье заявил, что его клиент "изумлен" поданной против него жалобой и категорически отрицает подобные обвинения и какие-либо противоправные действия с его стороны.