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Новости за минуту

Новости за минуту
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За 60 секунд мы расскажем об основных событиях минувшей недели, которые попали в заголовки новостей по всему миру.

Пожарные сражаются с огнём, охватившим музей в Рио

Столкновения с демонстрантов и полиции на улицах Никарагуа

Журналисты Reuters в суде столицы Мьянмы ждут объявления вердикта

Сильные дожди, гром и наводнения привели к остановке движения в Барселоне

Сторонники ЛГБТ приветствуют решение Индии отменить запрет на гомосексуальность

В Пенсильвании превысивший скорость водитель устроил перестрелку с полицией

Протестующие палестинцы пришли на израильский КПП Эрез

Недовольнные иракцы подожгли здание правительства в Басре

Россия наносит авиаудары по северной провинции Идлиб в Сирии

Тереза Мэй: применение «новичка» почти наверняка было одобрено на высшем уровне в Кремле

Древности морского дна уступают дорогу израильскому трубопроводу Левиафан

Агенты ФБР нашли рубиновые башмачки Джуди Гарланд

Смерть великого актёра: Берт Рейнольдс на голливудской аллее звёзд

Около 100 автомобилей сгорели из-за тайфуна в Японии

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