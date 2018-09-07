За 60 секунд мы расскажем об основных событиях минувшей недели, которые попали в заголовки новостей по всему миру.
Новости за минуту
Сейчас воспроизводится:
Новости за минуту
Пожарные сражаются с огнём, охватившим музей в Рио
Столкновения с демонстрантов и полиции на улицах Никарагуа
Журналисты Reuters в суде столицы Мьянмы ждут объявления вердикта
Сильные дожди, гром и наводнения привели к остановке движения в Барселоне
Сторонники ЛГБТ приветствуют решение Индии отменить запрет на гомосексуальность
В Пенсильвании превысивший скорость водитель устроил перестрелку с полицией
Протестующие палестинцы пришли на израильский КПП Эрез
Недовольнные иракцы подожгли здание правительства в Басре