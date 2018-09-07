Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини провела в Брюсселе раздельные встречи с президентами Косова и Сербии. Хашим Тачи и Александр Вучич отменили свои переговоры тет-а-тет. На них предполагалось обсудить план примирения, включающий взаимный обмен некоторыми территориями. В обеих странах, а также Германии, Великобритании и Финлянции, выражают опасения, что его реализация усилит межэтническую напряженность в западнобалканском регионе.
Сербия и Косово границу не обсуждают
Сейчас воспроизводится:
Сербия и Косово границу не обсуждают
«Мы не говорим о разделе земель или новой границе. Я думаю, это слегка рискованно, - сказал глава косовского МИД Бехджет Пацолли. - Этого нет на столе».
В Косове, провозгласившем независимость от Сербии в 2008 году, проживают в основном этнический албанцы. Вопрос о перекройке границ был поднят так Белградой, так и Приштиной, которые хотят контролировать районы проживания своих меньшинств на территории друг друга. В Евросоюзе опасаются, чтобы такая сделка стала бы прецедентом.