Сербия и Косово границу не обсуждают

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини провела в Брюсселе раздельные встречи с президентами Косова и Сербии. Хашим Тачи и Александр Вучич отменили свои переговоры тет-а-тет. На них предполагалось обсудить план примирения, включающий взаимный обмен некоторыми территориями. В обеих странах, а также Германии, Великобритании и Финлянции, выражают опасения, что его реализация усилит межэтническую напряженность в западнобалканском регионе.