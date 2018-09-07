Ельцин Клинтону о Путине

В стенограммах, датированных 1999 годом, речь идёт и о нынешнем президенте РФ Владимире Путине, которого Ельцин уже прочил себе в преемники. Его решение покинуть высший государственный пост Клинтон называет "трудным, но смелым" и добавляет: "Борис, я уверен, что историки назовут тебя отцом российской демократии, и признают, что ты работал для того, чтобы сделать мир безопаснее. Спасибо тебе за всё то время, которое мы провели вместе, и за всю проделанную вместе работу".

9 августа 1999 года Владимир Путин был назначен первым заместителем и исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. В тот же день в телеобращении президент Ельцин назвал его своим преемником, а 16 августа Дума утвердила Путина в должности председателя правительства

8 сентября того же года Борис Ельцин говорит с Биллом Клинтоном о его предстоящей встрече с Владимиром Путиным, которого он характеризует так: "Цельный человек, очень внимательно следит за различными вопросами, находящимися в его ведении", "очень коммуникабелен" и отличается "тщательностью и силой (...) Он может легко выстроить хорошие отношения и общаться с людьми, которые будут его партнерами. Я убежден, что он будет поддержан в качестве кандидата в президенты в 2000 году".

Во время личной беседы в Стамбуле в ноябре 1999 года на вопрос Клинтона о том, кто может выиграть президентские выборы в России в следующем году, Ельцин отвечает без колебаний: "Конечно, Путин. Он станет преемником Бориса Ельцина. Он демократ, и он знает Запад (...) Он жесткий. У него внутренний стержень. Он жесткий внутренне, и я сделаю все возможное, чтобы он выиграл – юридически, конечно. И он победит. Вы будете делать дела вместе. Он продолжит линию Ельцина на демократию и экономику и расширит контакты России. У него есть энергия и мозги, чтобы преуспеть".

В Москве рассекречивание документов не одобрили. По словам бывшего главы службы протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко, это делается обычно по обоюдному согласию. Между тем снятие грифа "секретно" со стенограмм бесед Вашингтон с российской стороной не согласовывал.

А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что документы, касающиеся действующих политиков, в мировой практике, как правило, не рассекречиваются.