О новом мироустройстве, беженцах и европейской весне

**Новое мироустройство?

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Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции: "Я нахожу Дональда Трампа очень последовательным. С самого начала Трамп методично осуществлял демонтаж всех инструментов и механизмов многостороннего подхода, которыми мы сообща располагаем. Он начал с климата, затем последовал разрыв Венского соглашения по ядерной программе Ирана. Он вывел Америку из ЮНЕСКО, на очереди права человека.... Но нужно продолжать вести переговоры, дискутировать! Да, Трамп взял курс на изоляционизм, это в истории уже случалось. "Америка на первом месте" - идея не новая. Для дипломатов такой поворот означает необходимость выработки новых правил игры, новых запросов, новых моделей. С учетом происходящего необходимо изменить вектор мышления, принять новую реальность. Да, сегодня один из крупнейших политиков мира систематически выдергивает нити из тщательно сотканного полотна взаимных контактов, обязательств - того, что мы называем многосторонним подходом на международной арене. Значит, сегодня нам нужен иной многосторонний подход с учетом наших отношений с США"

Жозеп Боррель, министр иностранных дел Испании: "Возможно, с Трампом нас ждет новая европейская весна. Дональд Трамп на посту президента США – это настоящая возможность для Евросоюза переосмыслить себя, получить новой импульс развития.... Приоритет внешней политики Испании, её политического проекта в целом – сделать Евросоюз более суверенным и сильным. Многосторонний, либеральный, глобальный порядок, в которым мы, как нам казалось, существовали, был, возможно, не таким уж.... упорядоченным, либеральным, многосторонним. Испания видит, что сегодня появилась возможность установления нового многостороннего подхода - так, чтобы не оставаться под патронатом Соединённых Штатов".

Беженцы и раскол Европы

Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции: " Европейский саммит в июне выработал следующую формулу-триаду в отношении беженцев: ответственность солидарность, гуманизм. Ответственность следует понимать так: европейские страны не могут существовать, не контролируя ситуацию с приезжими... Сейчас, когда Старый Свет переживает кризис, многие используют антииммиграционную риторику, чтобы перестроить европейский дом, сделав ставку на изоляционизм... Мы должны убедить граждан, а не только власть, что справиться с новыми угрозами, проблемами, вызовами современности сможет лишь сильная Европа. Более сильная и монолитная, чем вчера. Нужно развеять иллюзию того, что если страны начнут жить сами по себе, их ждет процветание. Нет, нас всех ждет грандиозное крушение и хаос..."

Жозеп Боррель, министр иностранных дел Испании: "Мы должны действовать активно. Пока мы действительно не смогли решить проблему миграции. А она ведь возникла не вчера. Мы это обсуждали еще в бытность в Европейском парламенте. Со временем проблема становится серьезнее, это - вопрос долгосрочных перспектив. И да, тут требуется прийти к согласию. Если все 27 стран не смогут договориться, придётся идти на более тесное сотрудничество между, скажем, 9 странами. Вопрос миграции разделил Евросоюз, он может нанести нам куда больше вреда, чем проблемы с евро.... Дешёвые компромиссы по вопросу беженцев больше не работают. Дешёвые компромиссы не выдерживают испытания реальностью. Что мы видим на практике? Мы видим, что Дублинские соглашения потерпели фиаско... Почему в Италии сегодня так сильны евроскептические настроения? Причин несколько, но одна из главных - мигранты, которых страна в одиночку принимала на протяжении многих лет".