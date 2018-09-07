Голливуд скорбит по Бёрту Рейнольдсу. Голливуд в трауре. Цветы к именной звезде на "Аллее славы" несут почитатели таланта Бёрта Рейнольдса. Знаменитого американского актёра не стало в четверг. Ему было 82. О кончине лауреата премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинанта на "Оскар" скорбят и коллеги по киноцеху.

"Покойся с миром, настоящая легенда и друг" – написал в своём микроблоге Марк Уолберг. С "героем", которого "всем будет не хватать", "чертовски смешным и по-настоящему отвязным", попрощался Адам Сэндлер. "Мир праху твоему, мой близкий друг", - отозвался на известие о кончине актёра Рассел Кроу.