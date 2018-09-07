О блокчейне простыми словами

«Блокчейн» и «криптовалюта» существуют уже почти десять лет. Что мы знаем об этих технологиях? Можете ли вы без запинки объяснить, что это вообще такое и как они функционирует блокчейн? Какое практическое применение имеет сегодня эта технология? Как она может изменить мир?

На эти и другие вопросы "Евроньюс" ответил эксперт в этой области, юрист из Цюриха Фабио Альвес Моура. Мы попросили его разъяснить сложные концепции простыми словами. Некоторые из ответов также прокомментировал Томаш Левак, соучредитель расположенной в словенской Любляне компании OriginTrail, одного из высокотехнологичных стартапов, которые пользуются преимуществами блокчейна.

Что такое технология блокчейн? Не могли бы вы объяснить для наших читателей на каком-нибудь наглядном примере? Есть ли у неё какие-либо явные преимущества? Чем блокчейн выгодно отличается от других изобретений хай-тек?

Фабио АЛЬВЕС МОУРА:

Технология блокчейн можно разъяснить таким образом, что даже моя 4-летняя дочь поймет что к чему. Но такое объяснение не будет ни реалистичным, ни полезным, поскольку оно сведёт всю технологию к набору обобщений. Если уж мы действительно хотим понять, что такое блокчейн, то не стоит упрощать ответ. И тем не менее всё не так уж сложно!

Я предлагаю вам сделать "два шага назад", чтобы увидеть более общую картину "на расстоянии". Давайте сделаем первый шаг.

Интернет - одна из структурных основ нашего общества сегодня: почти 100% всех информационных потоков проходят через всемирную сеть, где информация и знания регистрируются, распространяются и разрабатываются в интернете. Вся глобальная финансовая система работает через интернет. Маркетинг и сети потребления, развлекательные и политические кампании, социальные сети - все эти сферы человеческой деятельности всё чаще происходят в интернете, - сети, которая была разработана ещё в 70-х годах прошлого века как децентрализованная сеть. Это означает, что компьютеры, смартфоны и другие устройства подключены в интернете к определенному узлу - серверу, интернет-провайдеру или суперкомпьютеру. Этот узел, в свою очередь, подключается к другим узлам таким образом, что все подключенные устройства могут взаимодействовать через посредника, то есть через установленное соединение или через несколько промежуточных узлов.

Здесь-то на сцену и выходит блокчейн: эта технология изменяет способ хранения, передачи и даже производства данных. Блокчейн, по сути, представляет из себя не что иное, как новый способ структурирования информационных регистров. Это делается по методологии, впервые опубликованной в 2009 году. Как правило её называют «распределенная сеть», - в отличии от «децентрализованной сети».

В традиционной интернет-модели все компьютеры подключаются к узлам, которые централизуют и перераспределяют информацию, формируя поток. В блокчейне структура хранения и распределения данных совершенно иная. Благодаря нескольким технологическим разработкам, таким как криптография и усиленное сжатие данных, ВСЕ компьютеры в сети блокчейн хранят ВСЮ информацию, опубликованную в данной сети. В то же время все компьютеры подключаются ко всем остальным. Система работает без центральных узлов, так как все подключенные устройства сами по себе являются такими узлами.

В очень упрощенном виде это можно представить как три различные системы: централизованная, децентрализованная и распределенная (блокчейн). На приведённом здесь рисунке все точки системы (С) связаны между собой со всеми другими точками - а не просто с некоторыми из них!

Вот почему блокчейн также известен как Технология Распределённых Реестров (DLT). То есть речь идёт о регистре (или реестре), который полностью разбросан по сети.

Томаш Левак, OriginTrail



Самое важное преимущество блокчейн заключается в том, что сеть, построенная по этой технологии, децентрализована, и оттого меняет наше представление о доверии. Блокчейн - это цифровой регистр транзакций, которые хранятся в сети компьютеров (узлов), а не в одном центральном месте и без единого субъекта, контролирующего всю сеть. Поскольку в блокчейне нет центрального узла, где генерируются данные (а след всех транзакций хранится на тысячах компьютеров), то практически невозможно изменить эти данные, когда они попадают в систему: нет ни одной властной структуры, которая могла бы изменить информацию. Блокчейн принёс нам надежный обмен данными в цифровом мире. До сих пор мы вынуждены были всегда доверять властям, учреждениям или фирмам (таким как банки, агентства, компании), которые поручались за это доверие своей репутацией. Но благодаря технологии блокчейн доверие становится частью самой системы.

Что за «блок» и почему «чейн»?

Название легко объяснить, если понять, как функционирует распределенная сеть. Как достигается определенный порядок в сети без центрального управления, без централизованного контроля за узлами?

Существует несколько типов сетей, построенных по модели блокчейн. Каждый компьютер или устройство, которое присоединяется к сети блокчейн, получает файл со всей информацией, когда-либо созданной в этой цепи блокчейн, и придерживается простого набора правил, известных как протокол. Основное правило гласит, что через X минут (или X секунд) вся информация в сети будет упакована, сжата и криптографирована. Эта упакованная информация формирует так называемый "блок", за которым следует (через X минут или секунд) другой связанным с ним блок и т.д. Эти блоки образуют цепочку (по-англ. chain - "чейн"), то есть "блокчейн".

«Завершённые» блоки остаются доступны для обращения, то есть информацию, которая в них хранится, можно прочитать. Однако эта информация уже никогда (подчёркиваю - никогда!) не может быть удалена или изменена. Изменение данных в блокчейне технически невозможно, и есть лишь один способ её удаления: вам придётся стереть всю цепочку блокчейн. Иными словами, каждый компьютер, который когда-либо был подключен к блокчейну, сможет восстановить структуру и содержание каждого блока.

В чём же тут революция?

Cделаем теперь ещё один шаг назад, чтобы увидеть ещё более общую картину. Давайте посмотрим на структуру общества во всем мире. Вспомним ещё раз об интернете и о его децентрализованной структуре, основанной на нескольких информационных узлах. Тот, кто обладает контролем над этими узлами, контролирует всю сеть интернет. А тот, кто контролирует интернет, в определенной - постоянно растущей - степени, контролирует весь мир.

Отдельные люди, организации или страны могут контролировать некоторые инфо-узлы, чтобы ввести цензуру в целой стране или регионе. Именно это произошло с сайтами Facebook, WhatsApp или Telegram. Можно также контролировать инфо-узлы с целью финансово-экономическое эмбарго в отношении той или иной страны. Так обстоит дело с Ираном, который до последнего года был «отключен» от глобальной финансовой системы: в этой стране невозможно было снять наличные в банкомате с иностранной кредитки, невозможно оплатить товар или услугу картой, невозможно перевести или получить сумму из-за границы. Единственное решение в условиях Ирана - это перевезти сумму в кармане, самолётом или поездом.

Контроль над определёнными инфо-узлами позволяет извлекать данные (без ведома их владельцев), манипулировать ими и даже использовать для массового распространения информации, в том числе фейков и троллинга.

Сегодня в мире гораздо больше "цифровых" денег, чем реальных: около 92% наличных в мире на самом деле - это лишь электронные деньги. Это означает, что они не были напечатаны каким-то отдельно взятым правительством, а созданы частными и коммерческими банками, и существуют (виртуально) только в интернете. В то же время онлайн-порталы и социальные сети стали основным местом для продвижения политической повестки и влияния, независимо от того, идёт ли речь о демократии или об авторитарном режиме.

Вне зависимости от существующих теорий заговора, факт остаётся фактом: власть в мире всегда находилась в руках небольшого числа привилегированных лиц. И архитектура интернета -это всего лишь отражение этого факта. Технология блокчейн наконец-то меняет правила игры!

"Локомотив" блокчейн

Принимая во внимание архитектуру блокчейна без централизующих узлов, наложить запрет на сеть блокчейн или частично приостановить действие каких-либо её функций в принципе невозможно. Конечно, этого уровня защиты можно достичь, когда сеть разрастается до определенного уровня зрелости, иными словами, обладает высокой степенью приятия в обществе. В этом смысле однажды созданная сеть блокчейн, достаточно широко принятая в обществе с большим числом подключенных к ней рабочих станций уже практически невозможно разрушить/отключить.

Оценивая суммарную вычислительную мощность блокчейн, журнал Forbes в одной статье утверждал, что у глобальная мощность сети криптовалюты биткоин в 256 раз вышебольше, чем 500 самых мощных в мире суперкомпьютеров. Причём эта статья появилась еще в 2013 году: в настоящее время суммарная вычислительная мощность сетей блокчейн, по некоторым оценкам, в 800 раз выше, чем вся система Google.

Что принесёт с собой блокчейн?

Чтобы понять потенциал влияния блокчейна на общество, и почему многие влиятельные люди так жестоко критикуют биткоин и другие криптовалюты, достаточно взглянуть на следующий простой сценарий. Представьте себе, что у меня есть небольшой магазин электроники, и я начинаю принимать платежи в биткоинах. И вот, власти принимают закон, в котором говорится, что биткоин попадает под запрет в моей стране. Но я по-прежнему могу принимать платежи в биткоинах, так как власти не имеют абсолютно никакого контроля над сетью блокчейн и не могут заблокировать её.

Если я не стану конвертировать свои биткоины в обычные деньги (такие как евро, рубли, доллары США и прочие валюты), власти даже не узнают, что они у меня есть. Так вот, если булочная за углом, местный супермаркет, аптека и стоматолог решат принимать платежи в биткоинах, я вполне смогу покрыть большую часть своих расходов без обращения к бумажным деньгам. По мере того, как все больше и больше компаний и людей начнут принимать биткоины, в обществе понизится потребность в традиционных финансовых средствах.

Однако, если мы все прекратим использовать денежные средства для подавляющего большинства наших транзакций, я могу предположить, что если вдруг правительство моей страны окажется коррумпированным или просто малоэффективным, то я уже не стану регистрировать свои операции с биткоинами в налоговых органах. По крайней мере, у меня будет выбор этого не делать. А что происходит с правительством, когда у людей появится возможность не платить налоги? Мы должны иметь в виду, что к этому моменту мы также не будем платить никаких процентов в банках. Это, вероятно, будет означать, что банки либо радикально изменятся, пытаясь сохранить своих клиентов, либо вовсе уйдут в прошлое.

Сегодня всё это, возможно, звучит как научная фантастика, но не будем забывать несколько простых фактов:

Сети блокчейн невозможно изменить или заблокировать.

Однажды созданную сеть невозможно взять под контроль со стороны властей.

Большинство людей в мире критикуют свои правительства и зачастую недовольны существующей финансовой системой, которая в некоторых странах взимает до 15% ежемесячных процентных ставок за просроченные кредиты.

Большинство людей в мире живут в странах со нестабильными политическими системами и с финансовыми услугами низкого качества с шаткой национальной валютой.

Сегодня менее 1% денег в мире представлено криптовалютами. Тем не менее эта пропорция ежегодно растет, начиная с момента появления биткоина в 2009 году. Тогда биткоин стоил меньше 1 американского цента. Сегодня 1 биткоин стоит около 6.200 долларов США, и ни один другой актив или валюта в истории человечества никогда не испытывали подобный взрывной рост стоимости.

Какие области использования существуют для технологии блокчейн?

Существует множество приложений. Вот лишь краткий перечень:

Криптовалюты;

Сертификация документов;

Трэкинг продуктов питания и товаров;

Системы голосования и проведения референдумов;

Управление проектами;

Финансовые услуги;

Система управления цепочкой поставок;

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами);

Урегулирование споров;

Токенизация активов, прав собственности и т.д. Иными словами, создание токенов (жетонов) в блокчейне для выражения доли в любом проекте: например, доля от дома или квартиры, доля в компании, определённые права по контракту или возможность использования части функций на какой-либо платформе. Токены легко перепродать, легко перевозить и хранить, отслеживая их передвижение или, напротив, стирая все следы, - все в зависимости от протокола блокчейн.

Вот некоторые более конкретные примеры, которые я бы хотел привести:

Arcade City: похожее на Uber приложение без центральной головной компании. Блокчейн получает запросы на авто-подвоз и отправляет их ближайшим зарегистрированным в системе водителям, а также производит платёж. Поскольку за схемой не стоит головная компания, то с водителей не взимается дополнительный процент за каждую поездку (который в некоторых странах достигает 25% от стоимости, уплаченной пассажиром). В результате доходы водителей повышаются, а цена на одну поездку, напротив, падает.

Ehab: платформа блокчейн, с помощью которой каждый может финансировать строительство собственного дома, продавая токены пользователям по всему миру. Заявитель получает деньги от инвесторов, которые покупая токены фактически строят дом, а возврат инвестиции происходит по более выгодным ставкам, чем в случае выплаты ипотеки банку. В то же время, владельцы токенов получают больше за свои деньги, чем если бы они вкладывали в строительство с помощью традиционного ипотечного кредита.

Inflr: платформа, в которой ваше влияние на различные целевые аудитории в социальных сетях измеряется искусственным интеллектом (AI) в сочетании с бигейта (данными большого объёма). С помощью этой платформы вы можете предлагать публиковать, комментировать или делиться контентом, получая за него деньги без каких-либо посредников, взимающих плату.

Томаш Левак, OriginTrail



Технология блокчейн была впервые применена в финансовых операциях с криптотермией, например, в случае с первой криптовалютой, биткоином. Очевидно, что некоторые отрасли промышленности могут извлечь выгоду из этой технологии. В любой системе со многими участниками (в бизнес контексте назовём их партнерами) блокчейн может обеспечить нейтральный способ документирования транзакций. Например, блокчейн уже используется для предоставления надежного доказательства обмена данными в системе поставок. В OriginTrail мы используем приложение для потребителей, которые могут отсканировать йогурт в магазине и посмотреть, с какой фермы молоко, из которого он изготовлен, и какие поставщики довезли его до полки в магазине.

Цепочки поставщиков отвечают за более чем две трети мирового ВВП и довозят до нас товары со всего мира, от продуктов питания до гаджетов. Блокчейн позволяет упрощённый обмен данными между партнерами. Безопасность пищевых продуктов, защита бренда, борьба с контрафактной продукцией, более эффективное управление поставок и многие другие области. Это всего лишь несколько примеров применения блокчейна. Технологию можно даже использовать для стимулирования компаний в обмене данными, в то же время возлагая ответственность за достоверность на каждый источник информации. Как следствие, это может улучшить качество операций с большим объёмом данных (bigdata) и стимулировать повышение качества информации, предоставляемой всеми участниками рынка.

Власти некоторых стран (и некоторые фирмы) уже используют блокчейн, другие - более консервативны. В чём причина в столь разных подходах?

В целом, как мне кажется, отношение к блокчейну колеблется от нейтрального до позитивного, в то время как в отношении криптовалют люди более сдержанны, здесь наблюдается некоторая амбивалентеность. Я думаю, что в случае новых технологий с непредсказуемым будущим, без какой-либо возможности определить пути развития и понять, как технологию можно контролировать, естественно, что некоторые правительства, компании и люди занимают защитную позицию. Иногда в обществе превалируют ложные представления и ничем не оправданные ожидания в отношении новой технологии, что ограничивает прогресс: власти пытаются запретить или контролировать технологическое развитие и/или его влияние на общество. Подобное происходит, к примеру, в Китае и других странах, где криптовалюты запрещены или подвержены жёсткому регулированию.

С другой стороны, правительства некоторых стран осознали потенциал, который таит в себе блокчейн, как для инноваций, так и для криптовалют, которые также привлекают инвестиции. Власти этих стран отказались от политики запретов и поддержали технологию созданием благоприятной нормативной среды, которая способствует привлечению инвестиций. Это, например, относится к Швейцарии, Эстонии и Мальте.

Томаш Левак, OriginTrail



Как в случае с любой новой технологией, её принятие в обществе следует определенному циклу. Внедрение новой технологии в бизнес-процессы всегда связано с вопросами совместимости, причём это может относится как к прежним технологиям, так и к самим бизнес-процессам. Каждая компания должна найти свое собственное применение для блокчейна, где его использование создаст дополнительную стоимость.

Что происходит на криптовалютных фермах? Почему они потребляют столько электроэнергии, выделяя много тепла?

В это может быть трудно поверить, если вы не смотрите на мир глазами разработчика программного обеспечения. Возможно, именно поэтому люди часто задают этот вопрос, хотя ответ на него прост. Каждый раз, когда блокчейн "завершает" очередной блок (т.е. каждые 10 минут в случае биткоин-блокчейна или каждые 45 секунд в случае ethereum), в этот блок "упаковываются" 4 элемента: собственно контент (операции и зарегистрированные данные), временная метка, хэш блока и хэш предыдущего блока.

Что такое хэш? Говоря простыми словами, это функция, выраженная в комбинации чисел и букв, которая шифрует пакет данных. Таким образом, каждый пакет данных в блокчейне и в каждом блоке имеет свой собственный хэш, а каждый блок содержит хэш предыдущего блока, так что все они организованы в хронологическом порядке. Конечный формат хэша - это случайное число, генерируемое компьютерами, которые подключены к сети блокчейн. Это случайное число, хотя и шифрует всю информацию о блоке, всякий раз должно отличаться от любого другого хэша, когда-либо созданного в данной сети блокчейн. Эти расчеты ("майнинг") и производятся на криптовалютных фермах. Чтобы "вознаградить" рабочую станцию (компьютер), где была найдена формула для очередного хэша (при закрытии каждого нового блока), определенная доля биткоинов (или другой криптовалюты) выдается в качестве платежа за произведенную работу.

Это механизм, известный как «доказательство выполнения работы», изобретенный вместе с биткоином для создания, уплотнения и связывания в цепочку блоков блокчейн. Сейчас появляются всё новые способы исполнения этой операции, такие, например, как «доказательство доли владения».

Большая часть энергии, используемой для добычи биткоинов, потребляется мини-вентиляторами, которые охлаждают микропроцессоры рабочих станций 24 часа в сутки. Чтобы смягчить эффект нагревания, "майнеры" криптовалют располагают фермы в более холодных странах или регионах, таких как Исландия, Финляндия или Сибирь, а в некоторых случаях даже на подводных установках. И это лишь часть креативных решений в этой области.

Томаш Левак, OriginTrail



Если вы делаете фото с помощью смартфона и отправьте снимок своему другу по электронной почте, то у вас и у вашего друга одно и то же изображение. Но с цифровыми активами картина иная. Если, к примеру, биткоин отправляется адресату, то должно существовать чёткое доказательство того, что предыдущий владелец больше не обладает этим биткоином. Это доказательство генерируется с помощью многих компьютеров (майнеров) и записывается в виде «блоков» в сети, причём каждый блок включает информацию о предыдущем, что делает невозможным изменение всех блоков в этой цепочке, отсюда и название блокчейн (от англ. «blockchain» - цепочка блоков). Эта методика известна как «доказательство выполнения работы». Процесс этот весьма энергоёмкий, что отчасти объясняет, почему довольно дорого хранить большие объемы данных в сети блокчейн. Сегодня существуют и другие возможности проверки доказательства, значительно менее энергоёмкие. Так, в OriginTrail разработан протокол, основанный на блокчейне: компании хранят данные в специальной сети блокчейн, где остаются лишь «отпечатки» транзакций, а не сами транзакции, что делает эту методику намного более эффективной.

Почему же на биржах по всему миру были отмечены случаи мошенничества с криптовалютой?

Криптовалютные биржи основаны, как правило, не на технологии блокчейн: это просто торговые площадки, где люди за традиционную валюту (фидуциарные деньги) могут купить криптовалюту, а также произвести обмен между различными криптовалютами. Поэтому биржи все равно могут быть уязвимы для хакерских атак, как и любая другая веб-платформа. Вот почему всегда желательно иметь физический кибер-кошелек - USB-накопитель с надежным протоколом безопасности, который следует хранить в надёжном месте без подключения к интернету, подключаясь только в тот момент, когда необходимо продать или купить криптовалюту, тем самым ограничивая себя от ненужных рисков.

Интересно, что эти кошельки никогда не содержат биткоины или другие "крипто" как таковые. Они хранят только секретные криптографические ключи, к которым может обращаться каждый пользователь блокчейна, в то время как криптовалюта всегда хранится на самой платформе блокчейн. Держатели криптовалюты могут всегда продать и купить её вне зависимости от бирж, без посредников - напрямую от других участников рынка. Таким образом операции внутри данной сети блокчейн становится безрисковой.

Блокчейн обвиняют в том, что технологию взяли на вооружение злоумышленники для торговли наркотиками, отмывания денег и прочие «злодеи». Что нас ждёт в будущем?

Уже на заре создания интернета - впервые в истории - появились мошенники, которые изобрели ряд замысловатых способов обмана. Некоторые продавали наркотики, другие - человеческие органы или оружие, нашлись даже те, кто занялся торговлей людьми. Кроме того, интернет стали использовать для предоставления цифровых решений в области отмывания денег, что было невозможно до эпохи массового использования интернета. С появлением блокчейна появился новый тип мошенников, и если принять консервативную точку зрения, то можно поверить, что если бы не биткоин, торговцы наркотиками никогда бы не существовали.

Я предпочитаю подходить к ответу на этот часто задаваемый вопрос с юмором. Но если говорить серьёзно, нет никаких статистических данных об увеличении числа преступлений, связанных с технологией блокчейн и криптовалютами. Когда создается новая технология, то «злодеи» начинают испытывать недостаток общественного интереса в других областях и, как правило, быстро получают представление об этих новых технологиях, чтобы вовлечь их в свой «бизнес». Однако, в конце концов, новые способы пресечения мошенничества всегда делают систему более безопасной. Это относится и к сетям блокчейн с их высокой степенью конфиденциальности, что, конечно, усложняет работу по отслеживанию и поимке преступников.

Томаш Левак, OriginTrail



Эти обвинения, по всей видимости, пережитки первых дней биткоина, криптовалюты, разработанной около 10 лет назад. Сегодня мы уже ушли далеко вперёд. Технология блокчейн и связанные с ней транзакции стали предметом серьёзного аудита со стороны компаний, входящих в список Fortune 500, а также центральных банков по всему миру. Многие из них создали консорциумы и рабочие группы на высоком уровне, такие как «Альянс Предприятий Этэриум» (Enterprise Ethereum Alliance), членом которого стала и наша компания. [С октября 2017 года в Альянс входит и Сбербанк России. – ред.] Чтобы транзакциям в криптовалютах начали доверять, необходимо преодолеть два препятствия: избавиться от ложных (или поддельных) данных и от плохих намерений. Блокчейн позволяет делать неизменяемые транзакции, которые сохраняются в сети блокчейн на неопределенный срок, - таким образом, решая проблему ложных данных. Плохие намерения никогда нельзя полностью исключить, но неизменность и отслеживаемость транзакций препятствуют злоумышленникам использовать блокчейн, фактически гарантируя, что использование таким систем мошенниками сводится к минимуму. Короче говоря, если вы «злодей», то лучше вам держаться подальше от транзакций в системах блокчейн.

Что вы посоветуете обывателю в плане использования технологии блокчейн?

Нужно помнить две вещи:

Проекты на основе блокчейн представляют из себя собой высокоприбыльную, но очень рискованную инвестиционную модель. Новая технология открывает путь для приложений, которые сделают многие рутинные операции дешевле и эффективнее, как те, о которых я упоминал ранее.

Что касается мошенничества, то наше поведение должно быть таким же, как и в других случаях при контакте с любыми новшествами: если вы открыли счет в онлайн-банке, то, вероятно, предварительно тщательно проверили, что это за банк, изучили его сайт и, возможно, попытались найти информацию о его владельцах. Точно так же, когда вы покупаете в магазине редкий фрукт, то наверняка не знаете, как выбрать хороший: вы обращаетесь за помощью или хотя бы проверите информацию о продукте через свой смартфон. Ну а если фрукт, в зависитости от рецепта, может быть как съедобным, так и ядовитым? В этом случае вы проверите информацию о нём дважды или трижды! Точно так же следует относится к криптовалютам и блокчейну.

Томаш Левак, OriginTrail



Есть вполне реальная возможность, блокчейн станет по-настоящему демократической технологией. Широко используемые системы блокчейн, такие как Ethereum, сохраняют статус «свободного доступа», то есть каждый пользователь имеет к ним равный доступ для хранения и считывания информации. Криптовалютиы, такие как биткоин, уже используются для быстрых денежных переводов из любой точки мира в любую другую, без каких-либо посредников. С помощью приложений, основанных на системе Ethereum, как те, что создаёт OriginTrail, любой мелкий и средний бизнес может быстро подгрузить информацию в сеть блокчейн, не обращаясь при этом в банк, что позволит одновременно защитиь продукцию и отметить её добавленную стоимость.

Для вас лично, почему именно блокчейн? Что вас привлекает?

Я - юрист с особым интересом в области новых технологий и социологии, у меня неплохо развито деловое мышление и широкая международная практика работы. В моей области (юриспруденции) меня больше всего интересует договорное право, то есть то, как люди приходят к соглашениям, как структурируют их для развития своего бизнеса. После 10 лет работы над финансированием инфраструктурных проектов в различных качествах (как юрист, разработчик проектов, дипломат и даже советник при парламенте), в 2013 году, накануне кризиса в Бразилии, я решил заняться стартапами: в качестве моего первого клиента выступил мой брат, создавший старап по трехмерной печати.

В 2017 году, после консультирования в области майнинга и биржевых сделок, я вновь стал работать с братом в качестве консультанта по ICO [первичное размещение криптовалюты] в Англии. Этот был богатый опыт работы с передовым проектом (EHab), за которым последовало второе ICO, затем третье и так далее... Пока я не решил открыть филиал юридической фирмы в швейцарской кибер-долине, чтобы использовать наработанные контакты и знание некоторых проектов из увлекательного мира криптовалют и блокчейна. За последние 2 года я участвовал в нескольких проектах и работал с организациям в этой области, выступил на более чем 30 конференциях и рабочих встречах, помогал в развитии проектов по всему миру.