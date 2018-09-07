Иностранные дипломаты, в том числе из России, усиливают безопасность своих консульств в иракской Басре. Там с начала недели не прекращаются массовые акции протеста. Накануне манифестанты атаковали представительства Ирана и США. От американского их оттеснила охрана, а иранское протестующие сумели поджечь — как и здание городского совета.
В Басре усилены меры безопасности
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В Басре усилены меры безопасности
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Недовольство жителей двухмиллионной Басры вызвали постоянно ухудшающиеся условия жизни — хотя именно в этом регионе сосредоточена иракская нефтедобывающая промышленность.
«Политикам хорошо у себя в парламенте и в „зелёной зоне“, а у нас тут голод и жажда. Молодёжи и выпускникам приходится на базаре торговать луком, а все должности в правительстве — только для членов партии», — говорит участница акции.
Избранный в мае парламент до сих пор не может договориться о формировании правительства, что также вносит неопределённость в положение в стране. В субботу парламентарии намерены обсудить ситуацию в Басре.