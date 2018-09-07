В Басре усилены меры безопасности

Иностранные дипломаты, в том числе из России, усиливают безопасность своих консульств в иракской Басре. Там с начала недели не прекращаются массовые акции протеста. Накануне манифестанты атаковали представительства Ирана и США. От американского их оттеснила охрана, а иранское протестующие сумели поджечь — как и здание городского совета.