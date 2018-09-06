"Опералия-2018": классика плюс сарсуэла

Визитная карточка "Опералии" - состязание в искусстве сарсуэлы, особого вокально-драматического испанского жанра. Этот раздел конкурса бельканто придумал и лично курирует председатель жюри Пласидо Доминго. Не случайно: всемирно известный испанский тенор начинал карьеру, исполняя сарсуэлу в труппе своих родителей.
Пласидо Доминго, тенор, основатель конкурса "Опералия": "Мои родители посвятили свои жизни этой музыке. Поэтому уже в год основания конкурса я сказал: буду награждать и за исполнение сарсуэлы! С течением времени за этот жанр берется все больше конкурсантов".
Сарсуэлу часто называют испанской опереттой, жанр сочетает пение, танец и драматические вставки в виде диалогов. В этом году Доминго отметил наградами образцы сарсуэлы в исполнении Эмили Д'Анжело, Павла Петрова и Луиша Гомеша.
Эмили Д'Анжело, меццо-сопрано: "Это очень страстный жанр, как вообще вся испанская музыка; в сарсуэле есть что-то, идущее прямо от сердца. Из каких-то немного темных его глубин.... Я не носитель испанского языка, но мне было захватывающе интересно ближе познакомиться с испанской культурой, музыкой именно через сарсуэлу. Я обязательно продолжу петь в этом жанре".
Павел Петров, тенор: "Для меня сарсуэла - это пение от чистого сердца. Жанр требует драматического перевоплощения, ты не только поешь, ты еще и играешь. И это потрясающе".
Луиш Гомеш, тенор: "Я родом из той части Португалии, где к такой музыке привыкли. Мы хорошо знаем подобные мелодии... вообще вся эта испанская специфика нам нравится, трогает очень глубоко. Мне кажется, такие музыкальные жанры у нас в крови. Мне очень нравится и сам мелодический рисунок, и то, как они вставляют испанские слова в музыку. Поэтому я решил взяться за сарсуэлу".
Пласидо Доминго, тенор, основатель конкурса "Опералия": "Я очень счастлив, что продолжаю знакомить мир с сарсуэлой, рад что все больше исполнителей выбирают испанскую музыку, любят ее".