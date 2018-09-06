"Опералия-2018": классика плюс сарсуэла

Визитная карточка "Опералии" - состязание в искусстве сарсуэлы, особого вокально-драматического испанского жанра. Этот раздел конкурса бельканто придумал и лично курирует председатель жюри Пласидо Доминго. Не случайно: всемирно известный испанский тенор начинал карьеру, исполняя сарсуэлу в труппе своих родителей.

Пласидо Доминго, тенор, основатель конкурса "Опералия": "Мои родители посвятили свои жизни этой музыке. Поэтому уже в год основания конкурса я сказал: буду награждать и за исполнение сарсуэлы! С течением времени за этот жанр берется все больше конкурсантов".

Сарсуэлу часто называют испанской опереттой, жанр сочетает пение, танец и драматические вставки в виде диалогов. В этом году Доминго отметил наградами образцы сарсуэлы в исполнении Эмили Д'Анжело, Павла Петрова и Луиша Гомеша.