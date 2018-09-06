Мировая лига сёрфинга - за равенство призовых

В борьбу за гендерное равенство в спорте включилась Мировая лига сёрфинга (WSL). В среду руководство организации объявило о том, что с будущего года денежные вознаграждения за победу на соревнованиях будут одинаковыми для спортсменов и спортсменок.

"Мы добавили турниры для женщин, возросло число сёрфингисток, мы увеличили призовые, инвестировали в маркетинг и рекламу. Мы прошли большой путь в последние несколько лет и сделали очередной шаг вперёд. И это абсолютно естественно", - заявила Софи Голдшмидт, возглавляющая WSL.

В текущем году призовой фонд мужских турниров по сёрфингу составил более 500 тысяч евро, а женских – лишь половину от этой суммы. Решение лиги положить конец такому неравенству приветствовали титулованные сёрфингисты. Среди них - 11-кратный чемпион мира Келли Слейтер.