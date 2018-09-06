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США

Мировая лига сёрфинга - за равенство призовых

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Мировая лига сёрфинга - за равенство призовых

Мировая лига сёрфинга - за равенство призовых
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В борьбу за гендерное равенство в спорте включилась Мировая лига сёрфинга (WSL). В среду руководство организации объявило о том, что с будущего года денежные вознаграждения за победу на соревнованиях будут одинаковыми для спортсменов и спортсменок.

"Мы добавили турниры для женщин, возросло число сёрфингисток, мы увеличили призовые, инвестировали в маркетинг и рекламу. Мы прошли большой путь в последние несколько лет и сделали очередной шаг вперёд. И это абсолютно естественно", - заявила Софи Голдшмидт, возглавляющая WSL.

В текущем году призовой фонд мужских турниров по сёрфингу составил более 500 тысяч евро, а женских – лишь половину от этой суммы. Решение лиги положить конец такому неравенству приветствовали титулованные сёрфингисты. Среди них - 11-кратный чемпион мира Келли Слейтер.

"Я горжусь тем, что именно наш спорт делает это, показывая тем самым хороший пример. Надеюсь, ему последуют и другие виды спорта. Это то, что мы обязательно оценим и в будущем. Я бы хотел, чтобы однажды, оглянувшись назад, мы могли сказать: сёрфинг положил начало тому, что теперь происходит во всех видах спорта", - сказал американский сёрфер.

Фактически Мировая лига сёрфинга стала первой профессиональной спортивной организацией в США, которая уравняла призовые мужчин и женщин.