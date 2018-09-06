Дэвид Кроненберг получил почётную награду Венецианского фестиваля

Известный канадский режиссёр Дэвид Кроненберг получил почётную награду Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Особое место, которое занимает его творчество, отметил председатель жюри, мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо: «Для этого режиссёра всегда была важна независимость искусства. Определения жанра стали ему слишком тесными, и вскоре он продемонстрировал, что не займёт с готовностью какую-либо категорию, и создал свой собственный жанр. Дэвид Кроненберг – не жанровый режиссёр, он особый жанр режиссёра.

Награду – статуэтку золотого крылатого льва – вручил режиссёру председатель Венецианского кинофестиваля Паоло Баратта.

Кроненберг в ответной речи обыграл название фестиваля на итальянском – Mostra: «Благодарю, Гильермо, за ваши добрые, душевные слова, мой брат-монстр. Мы сами монстры, монстры кино и искусства. И это существо, этот золотой лев с прекрасными крыльями – тоже монстр. Для меня он олицетворяет монстра искусства и истины, именно того, что сейчас нам нужнее, чем когда-либо. Так что... пусть будет долгой жизнь монстра искусства, и пусть он победит всех своих многочисленных врагов... Благодарю всех».

Публика приветствовала Дэвида Кроненберга продолжительной овацией.