Изменение климата: ООН призывает к активным действиям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров всего мира взять на вооружение рекомендации нового доклада по климату, с тем, чтобы активизировать действия по реализации Парижского соглашения.

По оценке экспертов, если государства и крупные корпорации начнут больше вкладывать в чистую энергетику, к 2030 году мировая экономика получит выгоду в 26 триллионов долларов. А если нарастить объем инвестиций сейчас, к 2030 году будет создано 65 миллионов рабочих мест.

Антониу Гутерриш отметил: "В настоящее время энергия из возобновляемых источников, часто дешевле, чем из ископаемого топлива, на добычу которого все еще выделяются огромные субсидии. Использование возобновляемых источников энергии может обеспечить доступ к электричеству одного миллиарда человеклюдей. Например, в Бангладеш солнечные батареи уже освещают четыре миллиона домов. Это позволило создать 115 тысяч рабочих мест и сэкономить жителям аграрных районов порядка 400 миллионов долларов".

Гуттериш напомнил о том, что свыше 130 наиболее влиятельных компаний в мире взяли на себя обязательство полностью перейти на возобновляемые источники энергии. А страны, экономика которых тесно связана с ископаемым топливом, стремятся ее диверсифицировать.

Глава ООН призвал не забывать о преимуществах зеленой экономики. В новом докладе отмечается, например, что один доллар США, вложенный в восстановление лесов, может привести к экономическом выгодам, равным 30 долларам.

Сейчас в Бангкоке проходит конференция ООН, участники которой обсуждают подготовку саммита по климату, который запланирован на декабрь этого года в польском городе Катовице.