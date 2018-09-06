Трамп ищет "предателя"

Президент США Дональд Трамп требует раскрыть анонимного автора нашумевшей публикации в The New York Times о движении Сопротивления в Белом доме. Некоторые сотрудники, как сказано в статье, пытаются блокировать неверные, по их мнению, инициативы Трампа.
Неудачливая The New York Times публикует анонимную колонку — вы можете себе это представить? Анонимную, значит трусливую, подлую статью. Мы отлично справляемся. Рейтинги зашкаливают. Наши рейтинги прекрасны. И знаете, что? Ни у кого даже нет шансов победить меня в 2020 после всего, что мы сделали.
После публикации нашумевшей колонки в твиттере Трампа появился короткий вопрос: «Измена?» Президент выразил сомнение, что упомянутый изданием чиновник существует в реальности, в противном случае он потребовал немедленно выдать его властям.
Автор статьи пишет о Трампе как о беспринципном человеке, который отвергает ценности и демократов, и республиканцев. Цитата: «Американцы должны знать, что в доме остались ответственные люди. Мы полностью осознаём, что происходит, и пытаемся делать то, что правильно, даже вопреки Трампу».
Американские СМИ тем временем публикуют различные версии о том, что мог бы быть автором этой колонки. Обозреватель Fox News Такер Карлсон отметил в своём эфире, что догадывается, что стоит за публикацией в NYT. А CNN представляет список наиболее вероятных участников «Сопротивления» в Белом Доме: в него вошли прежде всего сотрудники, которые в обозримом будущем ожидают отставки после известных разногласий с президентом. Замыкают этот перечень «Джаванка», — объединённый образ старшего советника Трампа Джареда Кушнера и его супруги, дочери президента Иванки Трамп, — в также жена главы государства Мелания Трамп. Как отмечает CNN, если ситуация развивается как сценарий мыльной оперы, то они идеально подошли бы на роль участников «Сопротивления».