Борьба за Мальмё

Шведская избирательная кампания подходит к концу. В Мальмё - третьем по величине городе страны - политические партии традиционно ведут ожесточенные бои за голоса и сердца избирателей до последнего дня. В этом сезоне особенно: Мальмё стал ареной общенациональных и даже международных дебатов о роли иммигрантов в криминальной статистике.

В последние годы, после того, как в Мальмё хлынули беженцы, город накрыла волна правонарушений и преступлений. Дошло до открытой стрельбы на улицах.... Местные власти, однако, говорят что реальная криминальная статистика отличается от того, что пишут СМИ.

Андреас Шонстрём, член муниципалитета Мальмё: "У нас самый низкий показатель преступности с 1996 года. И он продолжает снижаться. Да, у нас случаются серьезные проблемы, связанные с организованными группировками, случаются пугающие население перестрелки между ними. Однако для большинства жителей Мальмё самое страшное это - по-прежнему перспектива кражи велосипеда".

Перестрелки, преступления с применением оружия случаются в районах, где селятся иммигранты и беженцы. Неслучайно в канун выборов правая партия "Шведские демократы", известная своими антииммиграционными настроениями, уделяет этому факту особое внимание.

Хакан Аск, члены партии "Шведские демократы": "Я однажды сам чуть не попал в перестрелку. Только припарковал машину вышел - и через 15 секунд услышал стрельбу. Я слышал свист пуль, которые отскакивали от забора прямо около меня. Настолько близко я оказался к месту преступления".

Розенгард - район Мальмё, который имеет репутацию опасного. В Розенгард лучше не соваться, пишут газеты. Однако сами жители района на предвыборной встрече с лидером социал-демократической парламентской группы особого беспокойства не высказали. Политик также предлагает не паниковать и трезво оценивать ситуацию.

Андерс Йегман, глава социал-демократической парламентской группы: "Сюда всего-навсего должны чаще заезжать полицейские. Это вообще их работа - патрулировать места, куда люди боятся ходить. И тогда район перестает быть зловещим... Мы, политики, также должны активнее работать в таких местах, и они будут гармоничнее развиться. На самом деле абсолютно криминальных регионов с точки зрения международной классификации у нас в Швеции нет вообще".

Розенгард - не черная дыра, однако проблем тут хватает, признает Сигрун Сигурдссон, которая организует работу с местной молодежью. По ее мнению, именно интеграция молодых в шведское общество - залог его здоровья.

Сигрун Сигурдссон, социальный работник: "Да, в Мальмё немало проблем. Например, не всегда удается найти детям место в школе. Мы вообще не сильны в интеграционных вопросах, это касается не только работы с мигрантами, но и вообще с разными группами людей. И это направление нужно улучшать".

А что думают о безопасности Мальмё жителей благополучных районов?

Биргитта Берквист, жительница Мальмё: "Ну, в некоторых частях города случаются вспышки насилия. Но не все время и не везде".

Амалия Аль Амили, жительница Мальмё: "Я чувствую себя в безопасности, мне нравится здесь жить. Люди приятные... Конечно, иногда бывают проблемы. Мне кажется, вспышки насилия в последнее время пошли на спад. Так или иначе я всегда в Мальмё чувствую себя хорошо".

Мальмё - не прибежище криминальных авторитетов, но и не пример чудес интеграции. Обычный европейский город.... Который из-за случившихся здесь перестрелок оказался в фокусе повышенного внимания политиков. Это, считают наблюдатели, сыграло на руку правым "Шведским демократам" во время избирательной кампании, улучшило их рейтинги. Однако, как известно, на выборах не исключены сюрпризы: осталось дождаться дня голосования и посмотреть.